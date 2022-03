Ragusa Calcio supera l’ostacolo Ispica. Mercoledì andata Coppa

Un Ragusa cinico e concreto, come sempre più spesso è accaduto nelle recenti partite, mette subito in cassaforte il risultato e, senza mai subire rischi concreti, fa trascorrere il tempo sino ad arrivare al triplice fischio finale. Ragusa-Virtus Ispica è tutta qui, con l’undicesima vittoria di fila delle aquile azzurre che adesso sono già concentrate per il prossimo impegno, vale a dire la trasferta di mercoledì sul campo del Locri per la gara di andata del primo turno delle fasi interregionali di Coppa Italia. A sbloccare la partita di ieri già al 6’ Luca Belluso che ha sfruttato al meglio un assist dalla fascia sinistra di Cacciola. Al 28’ ancora il bomber protagonista con un’azione insistita e con il suggerimento che, questa volta, è arrivato dalla destra con Messina. Per il resto, una squadra che continua a crescere mentre, nel finale di gara, si è rivisto, dopo quasi un mese di assenza, Randis che ha rilevato proprio Belluso. “Non nego – sottolinea il tecnico azzurro, Filippo Raciti – che il risultato avrebbe potuto essere più rotondo. Dopo avere messo al sicuro il risultato, però, è più che naturale che i ragazzi giocassero al piccolo trotto, senza forzare più di tanto, in vista dei numerosi impegni che abbiamo da sostenere nel corso di questo mese di marzo. Devo fare, ancora una volta, i complimenti all’intero mio gruppo per come sta riuscendo a gestire questa fase. Andremo a Locri a giocarci la partita, come sempre, sapendo che la formazione calabra ha già vinto, di fatto, il proprio campionato di Eccellenza e quindi gioca sulle ali dell’entusiasmo. E’ una squadra che conosciamo poco ma qualcosa l’abbiamo vista. E sappiamo che è una realtà ben temibile. Per cui, occorrerà la nostra massima attenzione”. La trasferta di Locri in Coppa anticipa l’altra trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto. Domenica, infatti, torna il campionato con la partita contro l’Igea. “Dobbiamo vivere alla giornata, pensando ad affrontare un avversario alla volta – chiarisce il direttore generale Alessio Puma – non possiamo permetterci di calare l’attenzione. Occorre sempre stare attenti al massimo”. Ieri, allo stadio Aldo Campo, gran fermento con la presenza della Coppa Italia per foto di rito a chi ne ha fatto richiesta oltre agli atleti di due società giovanili come Ragusa Boys e Game Sport Ragusa che hanno accolto l’invito del sodalizio azzurro di venire a incitare la prima squadra della città. “Abbiamo percepito un grande entusiasmo da parte di tutti – continua Puma – e questo non può che fare bene alla causa”.

