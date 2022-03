Russia-Pakistan: firmato importante accordo economico

Il primo ministro pakistano Imran Khan ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con le autorità russe per l’acquisto di gas naturale e grano, nonostante le dure sanzioni occidentali imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. “Abbiamo firmato accordi con la Russia per importare gas naturale perché le riserve del Pakistan si stanno esaurendo”, ha annunciato il primo ministro pachistano. Secondo Khan, il suo paese importerà oltre 2 milioni di tonnellate di grano e gas, contribuendo a soddisfare le esigenze interne e industriali del Paese asiatico. “Le mie due recenti visite in Cina e Russia presto porteranno benefici tangibili al mio Paese” ha detto Khan, sottolineando l’importanza di espandere le relazioni del Pakistan con il mondo. Va ricordato che Russia e Pakistan nel 2015 e nel 2021 hanno firmato due accordi per la realizzazione di un gasdotto di 1.100 chilometri tra la città pakistana di Karachi e Lahore. Il progetto ha un valore di 2.500 milioni di dollari e partirà nel 2023.

