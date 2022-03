Italia Viva Vittoria. Siti sensibili presi di mira dai ladri

“Quattro episodi che creano più di qualche dubbio, e tutti nel giro di una settimana, testimoniano la necessità di alzare l’asticella dell’attenzione. C’è più di qualcosa che non va e chiediamo che sia posta sotto i riflettori”. E’ il componente del comitato nazionale di Italia Viva, Salvo Liuzzo, ad evidenziarlo con riferimento ai furti che, a Vittoria, hanno interessato, per l’appunto, nell’arco di sette giorni, le sedi di Cna, Cgil e Cinque Stelle oltre a quella, nella notte tra sabato e domenica scorsi, dello studio legale di Salvo Sallemi, esponente di Fratelli d’Italia. “Sembra una mappa della strategia della tensione – continua Liuzzo – non vogliamo essere qualunquisti né lanciare allarmi a sproposito, ma quattro coincidenze, e per di più in un lasso così risicato di tempo, sembrano davvero troppe”. Italia Viva, intanto, con Liuzzo e con i coordinatori cittadini di Vittoria, Valentina Tagliarini e Marco Dezio, oltre che con la consigliera comunale Sara Siggia, esprime solidarietà all’avvocato Sallemi, l’ultimo in ordine di tempo ad avere subito le effrazioni da parte dei malintenzionati, oltre a ribadire la propria solidarietà al sindacato, all’associazione di categoria e ai pentastellati che avevano già subito lo stesso trattamento. “Non possiamo esimerci dal mettere in rilievo – continuano ancora da Italia Viva – la nostra consistente preoccupazione sull’accaduto. Sollecitiamo gli inquirenti a fare chiarezza. Invitiamo l’amministrazione comunale a battere i pugni sul tavolo per chiedere, in proposito, maggiore attenzione. La consigliera comunale Sara Siggia presenterà una mozione in proposito, sollecitando interventi specifici per un monitoraggio più attento sulla delicata situazione. Ci auguriamo che non abbiano più a registrarsi episodi simili nel prossimo futuro. Sarebbe davvero una iattura per una città che ha bisogno di recuperare il terreno perduto”.

Salva