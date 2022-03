Ecuador. Agguato a Guayaquil: sette morti e 3 feriti gravi

L’area è circoscritta alla località di Guayaquil e dintorni, in cui traffici illeciti e la rivalità tra bande sono quasi all’ordine del giorno. E’ di oggi pomeriggio la notizia che sette persone sono state uccise e tre sono rimaste gravemente ferite dopo un conflitto a fuoco nel quartiere di Las Malvinas, sulla costa dell’Oceano Pacifico, regione costiera dell’Ecuador. Le vittime intente a festeggiare all’esterno di una abitazione della zona, sono state sorprese da un incursione fulminea perpetrata da parecchi individui provvisti di armi automatiche giunti sul posto con due fuoristrada. Un vero e proprio inferno di fuoco, in cui la polizia ha raccolto sul luogo dell’agguato più di 60 prove balistiche e qualcosa come 200 bossoli di vario calibro. Cinque dei sette deceduti, tra cui due donne, erano già stati perseguiti penalmente per i reati di spaccio, traffico di armi e droga. Il capo della polizia distrettuale di Los Esteros, ha dichiarato: “Non sappiamo ancora quante persone siano state coinvolte nel conflitto a fuoco. L’unica certezza è che il commando proveniva dalla periferia di Guayaquil”. Unità specializzate investigative e di intelligence sono al lavoro nel tentativo di individuare i responsabili della carneficina. Gli atti di violenza in Ecuador hanno subito un aumento vertiginoso dopo la crisi generata dal Covid-19. Nei primi mesi del 2022 le vittime per atti violenti sono state ben 200 nelle località di Guyaquil, Duran e Samborondon.

