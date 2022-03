Corriere della droga vittoriese arrestato con 3 kg di hashish

La Guardia di finanza di Reggio Calabria, ha arrestato e posto ai domiciliari un giovane vittoriese, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. Le fiamme gialle hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta del procuratore della Repubblica reggino, Giovanni Bombardieri.

Le indagini erano partite lo scorso mese di settembre quando i finanzieri di Villa San Giovanni avevano fermato, per un controllo di routine, un pullman proveniente da Napoli e diretto a Catania. In quella circostanza il cane antidroga aveva fiutato, all’interno del vano portabagagli del bus, uno zaino contenente tre chilogrammi di hashish, sequestrati in un primo momento nei confronti di ignoti. A seguito degli approfondimenti disposti dalla Procura, i responsabili sono risultati il 34enne di Vittoria appunto e una 21enne venezuelana, indagata in stato di libertà. Secondo una della Guardia di finanza, la droga sequestrata, qualora immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 30mila euro.

