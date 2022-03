Monterosso. Iniziative per giornata internazionale della donna

Nell’ ambito delle manifestazioni per la giornata internazionale della donna, il maestro Gino Carbonaro, scrittore e musicista , ha tenuto delle conversazioni interattive con gli alunni della scuola media di Monterosso Almo e con un pubblico di adulti interessati e motivati a riflettere sulla condizione della donna e sul ruolo che ha avuto nella società nel tempo. Carbonaro si è soffermato sulle cause culturali e sociali che hanno generato dei pregiudizi e consolidato, attraverso proverbi e modi di dire, l’immagine della donna dipendente e soggetta all’ autorità dell’ uomo.

Nella prima delle due giornate le conversazioni sono state seguite con interesse dagli alunni della scuola media “Vincenzo Bellini” che hanno partecipato attivamente proponendo la lettura di testi di grande valore poetico avente come tema centrale la donna. Vivace e ricco di contributi si è sviluppato il dibattito nel secondo appuntamento con gli adulti nei locali del Centro Giovanile. Pur riconoscendo che oggi alcune donne raggiungono posizioni di grande responsabilità e prestigio sociale nel corso del dibattito si è osservato che permangono forme di pregiudizio che ne frenano e limitano il raggiungimento di una vera uguaglianza in molti settori. Il gravissimo fenomeno del femminicidio è la testimonianza di quanto sia ancora difficile per molte donne riuscire a sentirsi libere di “ spiegare le ali “ per volare verso la propria autodeterminazione ed autonomia di vita. “Grazie professore Gino Carbonaro per la tua disponibilità e competenza – afferma il vice sindaco Concetta Giaquinta – e per avere suscitato , con le note della magica fisarmonica una grande emozione”.

Salva