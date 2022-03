Messico. Battaglia allo stadio, campionato Lega MX sospeso

Una battaglia senza esclusione di colpi tra le due tifoserie è avvenuta ieri durante la partita Queretaro-Deportivo Atlas disputatasi allo stadio Corregidora de Guadajara che ha portato alla sospensione del campionato. Finora in base alle rivelazioni fornite dal Governatore dello Stato Lupita Murguia, non ci sarebbero morti a seguito degli imperdonabili atti di violenza allo stadio. Oggi a seguito dei disordini il Governatore dello stato ha deciso assieme alla lega calcio di sospendere il campionato di Lega MX. Oltre all’invasione di campo, tribune, corridoi e gallerie di accesso allo stadio sono stati teatro di scontri violenti tra i tifosi dei Gallos Blancos e dei rojinegros dell’ Atlas con un bilancio di 22 feriti, molti dei quali verserebbero in gravi condizioni. Da quando la partita è stata sospesa verso le 18,30 sono iniziati a circolare immagini e video sui social degli scontri cruenti tra le due tifoserie, dove sarebbero emerse versioni contrastanti, in cui si confermavano da 7 a 27 morti. Versione prontamente smentita dal Governatore Murguia. I fan che hanno partecipato alla rissa hanno affermato che le responsabilità vanno addossate al bar La Resistencia, che sostiene la squadra dei Gallos Blancos de Queretaro, che da giorni stava “caricando” la tifoseria contro la squadra Barra 51 dell’ Atlas del Guadalajara, squadre che stavano giocando la nona di campionato della Liga MX. Al momento della sospensione il Deportivo Atlas era in vantaggio 1-0.

