Catalogna. E’ morto il cantautore Pau Riba

La Catalogna piange la morte del cantautore Pau Riba, punto di riferimento della cultura alternativa catalana degli anni ’60 e ’70. E ‘ morto oggi all’età di 73 anni, dopo una breve battaglia combattuta contro il cancro. Musicista, poeta e scrittore, è stato autore di una trentina di album, tra i quali spicca “Dioptria” (1971), primo riferimento rock in catalano. Ha partecipato a tutte le edizioni dello storico Canet Rock Festival. Punto di riferimento della scena alternativa in catalano, ha conservato sempre lo spirito contro culturale e combattivo degli esordi. Nato a Palma de Maiorca il 7 agosto 1948, ha iniziato il suo lavoro a metà degli anni ’60 e il suo doppio album “Dioptria” è stato scelto come miglior album catalano del 20° secolo dalla rivista Enderrock. L’artista aveva comunicato alla fine del 2021 di avere un cancro al pancreas. Riba, figura della musica catalana, è rimasto attivo fino a poche settimane fa, quando è tornato sul palco accompagnato dai Mortimer con “Jisas de Netzerit o capitolo zero di Star Wars”, satira dei canti natalizi tradizionali. Condoglianze sono state espresse alla famiglia dal Presidente del Governo Pere Aragones, dal Ministero della Cultura della Catalogna e da migliaia di suoi fan.

