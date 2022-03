Nel turno odierno del campionato di calcio di Promozione, il Frigintini non va oltre il pareggio, 1-1, col Canicattini, formazione che in settimana ne aveva presi cinque in Coppa Italia dal Modica. Al “Pietro Scollo” i ragazzi di Stefano Di Rosa erano riusciti a sbloccare il risultato con Sella (foto), ma poi si sono fatti riprendere dalla compagine siracusana.

