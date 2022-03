Calcio, Promozione. Il Modica batte anche lo Scicli

Due a uno il risultato finale tra Modica e Scicli in quella che potrebbe definirsi la sagra degli errori da parte rossoblu. Il risultato finale, infatti, non mostra la netta differenza in campo tra le due squadre proprio perché gli sbagli dei modicani sono stati tantissimi.

Il Modica è passato dopo appena 3’ con Pellegrino su assist di Genovese e velo di Algodirin. All’altezza del dischetto il centrocampista non sbaglia. Nel primo tempo almeno in altre quattro occasioni l’undici di Giancarlo Betta sfiora il gol.

Lo Scicli accorcia al 67’ trova il pari con Vindigni ma il Modica trova modo di tornare avanti a 7’ dalla fine grazia a Musso.

