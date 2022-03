Putin: i cittadini russi del Donbas non sono mica cani randagi

Vladimir Putin, che sta minando la pace nel mondo, ha affermato oggi che la decisione di avviare un’operazione militare speciale in Ucraina è stata difficile, ma necessaria per porre fine alle sofferenze della popolazione del Donbas. “L’ho detto all’inizio dell’operazione e l’ho detto prima che questa decisione fosse presa. Una decisione difficile, senza dubbio”, ha aggiunto Putin, in un incontro con gli equipaggi di volo delle compagnie aeree russe, trasmesso dalla televisione pubblica. Secondo il presidente russo, dopo il colpo di stato in Ucraina nel 2014, sostenuto dall’Occidente, Kiev non era disposta a risolvere la situazione attraverso i canali diplomatici e la popolazione del Donbas è diventata bersaglio di “operazioni militari punitive”. Nel suo lungo discorso, il capo di Stato russo ha fatto riferimento anche alla richiesta rivolta alla Nato dal presidente ucraino, Volodímir Zelenski, di interdire i voli sul suo Paese. “Abbiamo sentito da qualche parte che è necessario stabilire una no-fly zone sul territorio dell’Ucraina. Non è possibile farlo dal territorio dell’Ucraina, può essere fatto solo dal territorio di alcuni stati vicini. Un qualsiasi movimento in quella direzione, sarà da noi considerato come una partecipazione al conflitto armato da parte di quello Stato e verrà visto come una minaccia diretta alla Russia”. Ha anche fatto riferimento alle conseguenze che l’adesione dell’Ucraina all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico potrebbe avere. “Abbiamo iniziato a sentire voci che l’Ucraina sarà inglobata nella NATO. Si capisce a cosa potrebbe portare? Un discorso fazioso fatto da Putin dal momento che prima ciò possa accadere, le procedure sono talmente lunghe che potrebbero volerci anni prima che l’Ucrania possa entrare a far parte della Nato. Il Capo di stato ha insistito sui motivi che hanno portato all’avvio dell’operazione in Ucraina il 24 febbraio, tra cui ha menzionato ancora una volta la difesa degli abitanti delle regioni di lingua russa del Donbas orientale. “Ascoltate quello che hanno da dire le persone nel Donbas, non sono mica cani randagi. Nel corso degli anni sono morte tra le 13.000 e le 14.000 persone e più di 500 bambini sono stati uccisi o mutilati”, ha concluso il presidente. Intanto stanno circolando in questi minuti immagini di militari russi che sparano sui cittadini “non russi” nel Dondas. Va aggiunto che Putin sta pensando anche di introdurre la legge marziale nel Paese che oltre ad un stringente coprifuoco, limita la libertà dei cittadini, introduce il divieto di manifestazioni, riunioni politiche, ma anche l’allargamento di arruolati nell’esercito.

