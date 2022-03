Il Santa Croce Calcio ad Acicatena con l’obiettivo del risultato

Il Santa Croce calcio andrà a fare visita all’Acicatena per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La squadra di Lucenti dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa è ancora alla ricerca del primo “sorriso” del 2022, ma, affronterà la gara contro i “catenoti” con una formazione tutta da ridisegnare. L’allenatore biancazzurro, infatti, fra infortuni e squalifiche è costretto a schierare un undici tutto inedito che sarà imbottito di giovani. A dare forfait domenica saranno gli squalificati Quintero e Mancuso e gli infortunati Manno, Reale e Oulijc, mentre , sono da valutare le condizioni di Cosentino e Leone che in settimana hanno accusato degli acciacchi. Da qui la decisione di mister Lucenti di affidarsi ai giovani con i fratelli Incatasciato che concorreranno per un posto da titolare, insieme a Damasco e a Celestre che domenica scorsa hanno destato parecchio piacimento. Ad Acicatena potrebbe esserci anche l’esordio in campionato del portiere 2005 Francesco La Rosa visto il protrarsi dell’infortunio del portiere titolare Manno.

‘Vogliamo concludere questa stagione con la dignità che ha sempre contraddistinto la nostra società. – dice il dirigente Giuseppe Venezia – Vogliamo onorare questo campionato e nonostante la stagione non sia stata delle migliori, non ci arrendiamo e giocheremo ad Acicatena per vincere e conquistare la salvezza matematica. Pur consapevoli della consistenza della squadra avversaria, noi non abbiamo nulla da perdere e approfittando della leggerezza mentale dei nostri giovani, giocheremo senza nessuna remora. D’altronde abbiamo dimostrato, nonostante, le tante sconfitte di avere un’identità di gioco e giocando a testa alta e senza fare barricate affronteremo i nostri avversari”.

La gara si giocherà allo stadio Comunale di Acicatena e avrà inizio alle ore 15.00 a dirigere la gara sarà il signor Stefano Maria Chillura della sezione di Palermo.

