Basket, Olympia Comiso. Domenica via a 2^ fase serie C Silver

Si conclude la prima parte del campionato. L’Olympia MultifidiCofisan chiude al secondo posto il Girone Bianco della C Silver a due punti di distacco dal Grottacalda Piazza Armerina, con 10 vittorie all’attivo e 2 sconfitte.

La squadra degli allenatori Farruggio e D’Iapico è molto cambiata nel corso di questi mesi iniziali, sia come roster che inevitabilmente come filosofia di gioco. Con tali cambiamenti è stato complesso trovare i giusti equilibri, ma l’entusiasmo e la disponibilità dei giocatori hanno agevolato il lavoro dei tecnici.

Adesso inizia la fase cosiddetta ad Orologio e l’esordio per l’Olympia Comiso sarà a Canicattì domenica 6 marzo prossimo alle ore 18. Finalmente dovrebbe essere disponibile il roster al completo, visto il recupero di Nicolas D’Arrigo che era reduce da un infortunio muscolare avvenuto alla sua prima apparizione a Comiso.

Questa seconda fase ad Orologio, assieme alla Prima fase di Regular Season (si sommeranno i punti delle due classifiche) determinerà la classifica finale che vedrà le prime 8 squadre partecipare ai playoff per l’accesso alla C Gold.

L’esordio in casa per la fase ad Orologio sarà invece giorno 13 Marzo contro la formazione di Acireale.

