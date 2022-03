Elezioni Amministrative. Musumeci: “Probabilmente metà maggio”

Potrebbero tenersi entro metà maggio le elezioni Amministrative in Sicilia. Questo, almeno, quanto sostiene il presidente della Regione, Nello Musumeci. Nell’Isola, infatti, non è il Ministero dell’Interno a gestire le consultazioni elettorali locali ma la Regione, previa deliberazione della Giunta, con decreto dell’Assessore agli Enti Locali. “Penso – ha detto Musumeci nel corso di una conferenza stampa – di potere fissare le date delle elezioni Amministrative entro le prime due-tre domeniche di maggio. In ogni caso, bisogna evitare che il ballottaggio possa andare oltre la metà di giugno”.

La data potrebbe essere, allora, il 15 maggio (festa regionale) o il 22 maggio.

