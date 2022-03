A Ragusa la conferenza stampa dello IACP

Presso la sede dell’istituto Autonomo per le case popolari di Ragusa si è tenuta la conferenza stampa, indetta dall’Istituto e relativa alle attività istituzionali dell’Ente.

Hanno preso parte alla conferenza stampa, oltre agli organi di stampa, Il presidente del C.d.A. Salvatore Mallia, Il Consigliere Valentina Spadaro, diversi funzionari dell’ufficio tecnico e degli uffici di Direzione Generale, oltre che ai rappresentanti delle iimprese costruttive del territorio con la presenza dei direttori dei lavori e del Rup dei programmi costruttivi,

Il Presidente ha sottolineato l’impegno profuso in questi pochi giorni di attività che hanno condotto ,come primo risultato importante, alla ripresa dei lavori di completamento di 18 alloggi siti nel Comune di S.Croce Camerina ,facenti parte del programma sperimentale 20.000 alloggi in affitto e che a breve saranno ultimati e consegnata agli aventi diritto secondo la redigenda graduatoria.

Il Presidente ha inoltre comunicato che sono ripresi anche I lavori di costruzione di altri 5 alloggi siti nel comune di Ragusa che per varie vicissitudini sono stati bloccati ed adesso, grazie all’impegno ed alla volontà, sia del C.d.A che dei funzionari dell’Ente come anche dell’ impresa affidataria dei lavori e dei tecnici coinvolti , I lavori sono in itinere e si completeranno entro l’anno in corso . Il Presidente da ultimo ringrazia l’Ufficio tecnico dell’Ente I tecnici presenti, i funzionari dell’Ente, il Direttore generale Marco Cannarella, le imprese edili affidatarie dei lavori, prima menzionati per la serietà e l’impegno che hanno dimostrato consentendo di portare a termine questi primi obiettivi in così poco tempo.

Interviene quindi Valentina Spadaro, che condivide quanto detto dal Presidente e rimarca l’attenzione particolare rivolta a questo Ente dall’Amministrazione Regionale in particolare dal Presidente Musumeci e dall’Assessore alle infrastrutture Marco Falcone.

Da ultimo sulla base di domande poste dai presenti interviene il Dr. Di Paola, Responsabile degli uffici di Direzione Generale, che pone in evidenza come queste nuove costruzioni sono tecnologicamente dotate e realizzate con i più moderni sistemi costruttivi e sicuramente costituiscono un ulteriore tassello alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica affidati agli obiettivi degli Istituti Autonomi per le case popolari a fronte di una richiesta di alloggi che in tutto il territorio si aggira intorno a circa tre mila istanze e quindi siamo di fronte ad una, seppur piccola, boccata d’ossigeno per i tanti nuclei familiari che, in una fase di restrizione economica come quella attuale, soffrono il problema della casa.

L’I.A.C.P. di Ragusa manifesta grande soddisfazione per il risultato raggiunto finalizzato agli scopi istituzionali dell’ente foriero di un’attività crescente per tutto il territorio

