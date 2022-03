Aviano. La base Usaf in stato di massima allerta

Dopo una settimana di calma apparente, da ieri gli F16 di stanza nella base Usaf di Aviano (PN) sono iniziati i decolli delle squadriglie sotto lo sguardo dei cosiddetti “turisti della guerra”, prontamente stoppati da un ingente spiegamento di corpi militari impegnati a tenere a bada il traffico veicolare (la strada provinciale passa a meno di 10 metri) dalla recinzione della base Usaf, e mantenere a debita distanza i tanti curiosi, smaniosi di vedere uscire dai recinti questi fulmini di guerra equipaggiati di tutto punto e diretti nella base in Lettonia. Aviano è ritenuto un punto strategico-militare molto importante nel nord-est che detiene un arsenale nucleare con missili a medio e corto raggio, istituito a protezione, insieme alla basi statunitensi Nato in Germania (sono circa sette, le più importanti sono a Ramstein e Spangdhalem) degli Stati europei. Per tutto quello che sta succedendo in queste ore nel conflitto russo-ucraino, non ci resta che affermare che Dio ce la mandi buona per il domani!

