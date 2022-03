È autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste mediche nazionali e internazionali, nonché di comunicazioni effettuate in Congressi aventi come oggetto la Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso.

Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali, nonché a Corsi di Formazione Specialistica e di Aggiornamento professionale acquisendo, in particolare, competenze sull’uso dell’Ecografo in Pronto Soccorso e sulla Ventilazione Meccanica Non Invasiva nei pazienti critici.

«Un altro tassello che va a riempire il mosaico delle strutture complesse, ancora vuote, della nostra Azienda, garantendo, così, risposte sanitarie al bisogno di assistenza che i cittadini ci chiedono. Desidero ringraziare il personale tutto che garantisce sempre grande professionalità ed esperienza nella gestione del Pronto Soccorso – il commento di Angelo Aliquò, direttore generale ASP.

Foto: Giuseppe Molino