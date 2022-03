Vendeva prodotti on line in nero. Pozzallo, denunciato evasore

Vendeva articoli elettronici online in nero. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di di Pozzallo lo hanno scoperto, a seguito di un’analisi dei rischi finalizzata al contrasto delle frodi fiscali compiute all’interno dell’unione Europea, hanno accertato un’evasione dell’IVA per oltre 173.000 euro commessa da una ditta che operava nel commercio online di prodotti elettronici di provenienza comunitaria.

I controlli effettuati hanno permesso di rilevare che la ditta, nel 2018, ha svolto l’attività commerciale in totale evasione d’imposta. Il responsabile dell’illecito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Salva