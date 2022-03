Assemblea dei Soci Avis della sede di Monterosso

Nei locali dell’Auditorium Comunale di via Roma sabato scorso, si è svolta l’Assemblea annuale dei soci Avis 2022 di Monterosso Almo. Sono state lette ed approvate le relazioni del presidente Salvo Iacono, del direttore sanitario Antonio Galia ed il bilancio consuntivo e preventivo, oltre alla relazione del collegio dei revisori. Ancora un anno, il 2021, difficile dovuto in particolare alle restrizioni derivanti dalla lotta contro il Covid-19. Ma grazie a tutti i donatori monterossani ed all’impegno non indifferente degli organi direttivi, amministrativi e sanitari le donazioni totali nel 2021 sono state ben 583 con un aumento di + 22 ed in particolare le donazioni di sangue intero sono state 445 (con un + 12) e le donazioni del plasma 138 ( con un + 10). Anche il numero dei donatori è aumentato di 14 unità con la presenza di giovani (4 i diciottenni) . Nel corso della serata sono stati poi premiati con delle targhe i nuovi iscritti dell’anno 2021 e due donatori uscenti per raggiunti limiti di età. Nel concludere l’assemblea il presidente Salvo Iacono ha affermato “ Poiché la Vita è un Dono, meritiamola offrendola.” Nella foto di gruppo un momento dell’assemblea.

