Sulla facciata del Palazzo della Provincia, sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è stata esposta la bandiera arcobaleno per testimoniare i valori della pace e condannare fermamente le azioni di guerra condotte dalla Russia ai danni del popolo ucraino. Domani pomeriggio il Commissario straordinario dell’ente, Salvatore Piazza, aderirà alla Marcia per la Pace in programma in piazza San Giovanni a partire dalle 18.30.

