Usa. Padre spara in chiesa e stermina la propria famiglia

Cinque persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta all’interno di una chiesa della cittadina di Arden, nella contea californiana di Sacramento. La polizia ha rivelato che l’omicida era il padre di una famiglia che ha ucciso a colpi di pistola i suoi tre figli prima di togliersi la vita con la stessa arma. Il sergente di polizia Rod Grassmann ha aggiunto che una “quinta persona” è stata colpita a morte durante la sparatoria senza tuttavia specificare se avesse un legame con la famiglia delle vittime. La tragedia è avvenuta verso le 17,00 ora locale quando il sacrestano della chiesa ha sentito dei colpi d’arma da fuoco provenire dall’interno del tempio religioso. “Un altro atto insensato di violenza armata negli Stati Uniti”, ha detto il governatore della California Galvin Newsom. “I nostri cuori vanno alle vittime e alle loro comunità”, ha aggiunto, precisando che sta lavorando a stretto contatto con la polizia locale per comprendere il movente che ha portato il padre ad annientare la propria famiglia. Tutta l’area circostante la chiesa è stata transennata. Si tratta di tragedie ricorrenti negli Stati Uniti in particolare nelle scuole, nei centri commerciali o nei luoghi di culto, che tutti i governi succedutisi non sono stati in grado di fermare, in particolare a causa delle disposizioni della Costituzione che tutela il diritto dei cittadini statunitensi di possedere un’arma. Secondo i dati forniti dall’Archivio storico della violenza armata statunitense, i crimini commessi dall’inizio della pandemia hanno provocato nel 2021 la morte di oltre 44.000 persone. Un dato raccapricciante.

