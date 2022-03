Ragusa. Approvato statuto della consulta femminile

Diciotto articoli per il nuovo statuto della consulta comunale femminile. Sono stati approvati ieri sera in Consiglio comunale. Dopo il lavoro preparatorio portato avanti dalla commissione Affari generali che ha consentito di garantire una sintesi tra gli interventi di tutte le forze politiche rappresentate. “Riteniamo – spiega il presidente dell’organismo consiliare, il consigliere Daniele Vitale – di avere svolto un buon lavoro. E lo testimonia la votazione di ieri sera. Il civico consesso si è espresso in modo favorevole, dopo che, tra l’altro, è stato ritenuto opportuno riunire gli strumenti dello statuto e del regolamento in un unico contesto, quello dello statuto esitato per l’appunto nella serata di ieri. Tra l’altro, ho preso atto, durante i lavori d’aula, delle dichiarazioni dei colleghi che hanno espresso la propria approvazione per il modus operandi adottato in commissione, grazie a cui abbiamo privilegiato la sinergia e la condivisione di tutte le anime presenti. Riteniamo di avere sbloccato un’importante fase di stallo. E, adesso, la consulta comunale femminile sarà nuovamente operante. Tra l’altro, un importante traguardo raggiunto in un periodo significativo quale quello che anticipa di qualche giorno le celebrazioni per l’8 marzo”.

