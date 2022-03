Pozzallo. Affidato il servizio di refezione scolastica

E’ stato affidato a Pozzallo il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e per tutte le classi del tempo prolungato.

Il servizio presenta un nuovo menù, elaborato da nutrizionisti dell’ASP, che prevede una varietà di alimenti diversificati tra le varie stagioni, rispettando in maniera completa le tabelle dietetiche re-gionali e mirato a garantire un’alimentazione quanto più possibile basata sulla frutta e verdura di stagione, e alimenti bio.

Il bando ha tenuto conto degli opportuni suggerimenti e delle richieste avanzate durante i vari in-contri con i referenti scolastici per la mensa ed i rappresentanti dei genitori; si è cercato di concre-tizzarle, per quanto possibile, al fine di soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali dei nostri ra-gazzi.

Il servizio di refezione, che partirà giorno 3 marzo, prevederà un lieve aumento del prezzo; per tale motivo l’Amministrazione Comunale nel corso della settimana pubblicherà un avviso a sostegno delle spese per la mensa scolastica per venire incontro famiglie in difficoltà.

