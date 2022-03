Telecomunicazione. Confcommercio Ragusa stipula convenzione

Confcommercio provinciale Ragusa stipula una convenzione

per supportare i bisogni legati alla telecomunicazione

degli associati: “Guardiamo alle innovazioni tecnologiche”

Guardare alle innovazioni tecnologiche. Per favorire le opportunità di crescita. E’ questo il senso della convenzione avente come oggetto la promozione di servizi e soluzioni di connettività fisso e mobile per le imprese e le famiglie degli associati Confcommercio Ragusa stipulata tra il presidente provinciale dell’associazione di categoria, Gianluca Manenti, e Michelangelo Donzello, legale rappresentante dell’azienda Mobilesmart Srl, alla presenza di Silvia Scifo, sale manager consumer sud di Tim Spa. La convenzione è stata sottoscritta nella sede Confcommercio di via Roma a Ragusa.

“In questo modo – spiega Manenti – sarà fornito ai nostri associati un percorso di consulenza gratuita specifico sui bisogni legati alle telecomunicazioni finalizzato ad individuare la migliore soluzione commerciale applicabile in questo ambito. Ecco perché divulgheremo la convenzione ai nostri associati mettendo in evidenza i benefici previsti dal protocollo. Ci sarà, anche, l’offerta di bonus di benvenuto per attivazione della fonia fissa, attivazione linee mobili e connessioni. Riteniamo, in questo modo, di rispondere a una esigenza sempre più pressante di chi opera nel settore dei servizi e ha la necessità di garantire risposte di un certo tipo su questo fronte. Parte proprio da qui l’esigenza di muoversi sul territorio e di fornire le migliori occasioni, studiate sulla base delle varie necessità”.

