Modica. Ospedale “Nino Baglieri”: a breve sarà realtà

L’Ospedale Maggiore di Modica sarà intitolato a breve a Nino Baglieri. Oggi il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Angelo Aliquò, ha scritto al Prefetto per comunicare il nulla osta da parte dell’ASP all’intitolazione del nosocomio di Via Aldo Moro al modicano in odore di Santità che è rimasto nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era stato il Sindaco di Modica, sentito il parere favorevole della Curia, lo scorso mese di giugno a dare il via all’iter burocratico che porterà al cambio di nome a breve. “Voglio ringraziare il Direttore Aliquò che ha avallato sin da subito la proposta. Oggi con questa sua comunicazione ufficiale a S.E. il Prefetto ha di fatto avviato l’ultimo atto prima della cerimonia vera e propria. Come ho avuto già modo di dichiarare in passato, l’intitolazione del nostro Ospedale a Nino Baglieri è un omaggio che tutta la Comunità vuole dare a un suo figlio illustre che con il suo esempio è riuscito a portare conforto e speranza nella vita di tantissime persone. Gli stessi sentimenti che cercano i tanti pazienti che ogni giorno sono curati al Maggiore. Adesso attendiamo la comunicazione di S.E. il Prefetto e organizzeremo la cerimonia ufficiale di intitolazione”.

