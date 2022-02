Violenza sessuale su minore. Cassazione conferma pena a ragusano

La Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione nei confronti di un 44enne ragusano accusato di violenza sessuale su minore. La stessa sentenza, dunque, pronunciata il 26 novembre del 2020 dalla Corte d’Appello di Catania. L’uomo avrebbe approfittato della figlia minore della compagna. I giudici avevano disposto in favore della parte offesa una provvisionale pari a 20.000 euro. La scabrosa vicenda era venuta a galla nel maggio 2018, quando la giovane si era confidata con le insegnanti in un momento di sconforto e queste si erano rivolte alla polizia tramite il dirigente scolastico. L’attività investigativa si era protratta per mesi e aveva permesso di raccogliere, tramite intercettazioni e audizioni di testimoni, gravi indizi di colpevolezza. Le violenze denunciate sarebbero iniziate quando la piccola aveva solo 6 anni, proseguendo per diversi anni, fino al giorno in cui la minore aveva trovato la forza di chiedere aiuto.