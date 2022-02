Calcio, Promozione. Il Frigintini supera il Pro Ragusa

Con una doppietta del “solito” Kevin Sangiorgio, il Frigintini di Stefano Di Rosa sbanca l’Aldo Campo, dove era ospite del Pro Ragusa. E’ finito due a zero, dunque, il derby ibleo, con i modicani capaci di gestire il match e di tornare al successo per potersi posizionare in una situazione di classifica più consona.

Un gol per tempo del rientrante bomber rossoblù Kevin Sangiorgio spiana la strada per il successo esterno (a Ragusa) contro i neroverdi del Pro Ragusa. Una condotta di gara attenta e redditizia quella del Frigintini di mister Stefano Di Rosa che ritorna al successo dopo la sconfitta di Vittoria e il pareggio casalingo contro il Città di Avola dell’ultimo turno. Tre punti che consentono ai rossoblù di rimanere incollati alle squadre che lottano per i play off ai quali allo stato attuale può candidarsi anche il Frigintini. Per il derby contro il Pro Ragusa, mister Di Rosa rimescola un po’ le carte, lascia fuori all’inizio Giammarco Galfo e manda in campo Davide Calabrese che gioca per la prima volta in compagnia di Damiano Buscema (alla seconda gara ufficiale con la maglia del Frigintini); dietro conferme per la coppia Pianese e Di Martino con gli esterni il giovane Pisana e il collaudato Assenza. Milana, Noukri e Sella hanno licenza di incidere nella tre quarti di campo avversaria. Una formazione con in campo molta esperienza e per i padroni di casa arrivare dalle parti di Giovanni La Licata è un problema. Infatti il numero uno del Frigintini nel corso della gara è stato impegnato su tiri da fermo (calcio di punizione). Il primo gol dei rossoblù è stato il frutto di una bella triangolazione fra Pisana, Sella, Calabrese pallone a Sangiorgio che in diagonale fa 1-0. Il secondo gol -che in pratica chiude la gara- lo realizza ancora Kevin Sangiorgio che così raggiunge il dodicesimo gol realizzato nel corso della stagione.

PRO RAGUSA 0

FRIGINTINI 2

Pro Ragusa: Cirmi, Suizzo, Cappello, Ambrogio (19’ st. Baglieri), Fichera, Galeotti, Palazzolo (15’ st. Martorana), Militello, Mussolin, Vitale, Agnello. All. Giglio

Frigintini: La Licata, Pisana (10’ st. Arrabito), Assenza, Buscema (1’ st. Drago), Pianese, Di Martino, Sangiorgio (40’ st Iemmolo), Milana, Noukri, Calabrese (30’ st. Occhipinti), Sella (16’ st. Galfo). All. Di Rosa

Arbitro: Gabriel Antonio Haba (Caltanissetta); Assistenti: Davide Orazio Belfiore (Acireale), Claudio Coletta (Catania)

Reti: Kevin Sangiorgio al 20’ e al 75’