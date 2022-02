Giarratana. Carnevale edizione 2022

Tutto pronto per l’edizione 2022 del Carnevale di Giarratana. E’ l’edizione della ripartenza, la prima dell’era Covid, con l’auspicio che la pandemia possa gradatamente scomparire e lasciare il posto alla normalità. Intanto, però, nel rispetto delle norme anticontagio, si vuole far festa. E, da questo punto di vista, nella Perla degli Iblei comincia una stagione nuova. L’assessore Giacomo Puma, in accordo con il sindaco Lino Giaquinta, si sta muovendo proprio lungo questa direzione. “Avremo tre carri allegorici che sfileranno – dice – con i temi più svariati, dalla satira politica all’impegno sociale, a cui saranno affiancati dei gruppi in maschera. Abbiamo raccolto anche l’adesione di alcune classi scolastiche e, più in generale, grazie al supporto del Centro giovanile, si registra l’adesione di numerose persone che vogliono impegnarsi per Giarratana. E questo è un bene perché ci consente di programmare per il futuro con una certa attenzione”. Le sfilate dei carri e dei gruppi mascherati si terrà domenica 27 e martedì 1 marzo a partire dalle 16 da piazza Martiri d’Ungheria, proprio dinanzi all’istituto scolastico. E sempre qui, al ritorno, dove è già stato installato un palco oltre a due gazebo, ci sarà la possibilità di ascoltare la musica in dj set e di prendere parte a un ballo mascherato. Il tutto rispettando le normative anticontagio. “E’ una bella scommessa quella che ci siamo intestati – continua l’assessore Puma – cercando di fare rivivere la tradizione del Carnevale che, per qualche anno, si era assopita. Contiamo sulla presenza di molti giarratanesi ma anche di persone che arriveranno dal circondario per vivere, assieme a noi, questi momenti di festa”.

Salva