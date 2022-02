“A scuola di Politica”. La Vann’Antò ospite a Palazzo dell’Aquila

“A scuola di politica” è l’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo Vann’Antò con la collaborazione del Comune di Ragusa. Questa mattina gli alunni della 3B, accompagnati dalla dirigente scolastica Teresa Giunta e dai ldocenti Concetta Occhipinti, Stefano Battaglia e Giuseppe Ragona, si sono seduti tra gli scranni di Palazzo dell’Aquila vivendo un’esperienza da ricordare. Accolti dal Sindaco, Peppe Cassì, e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Iacono, gli studenti hanno ascoltato con grandissima attenzione ed interesse la spiegazione dei due rappresentanti dell’Amministrazione comunale sul funzionamento dei meccanismi dell’apparato amministrativo e politico. E così hanno appreso la differenza tra consiglieri e assessori. delibere e determine, democrazia e oligarchia. Oltre all’aula del consiglio comunale, gli alunni della Vann’Antò hanno avuto modo di visitare la stanza della Giunta Municipale e l’ufficio del Sindaco, il quale ha scherzosamente posato con qualche studente seduto sulla poltrona più importante di Ragusa. “Ci tengo a ringraziare Il Sindaco e l’Assessore Iacono per la disponibilità mostrata quando gli abbiamo proposto l’iniziativa. Riteniamo che la vicinanza con le istituzioni – commenta la Dirigente Scolastica – sia fondamentale per la crescita completa dell’alunno. I ragazzi sono stati felicissimi anche perchè per loro, alunni di terza media, è stata la prima occasione di socializzazione al di fuori delle mura della scuola dopo due anni in cui anche una semplice uscita giornaliera è stata resa impossibile dalla pandemia. Nelle prossime settimane contiamo di ripetere l’esperienza e continuare a portare i nostri ragazzi alla scoperta del Mondo che ci circonda”.

