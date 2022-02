Allenamenti mirati per il Gsd Almo 1966 in Emilia Romagna

“Lungo le strade dell’Emilia Romagna, i nostri atleti hanno cominciato a farsi le ossa in vista dei primi appuntamenti della nuova stagione. Diciamo grazie alla società Nial Nizzoli con cui abbiamo stretto l’intesa per lo sviluppo di un progetto che, ne siamo certi, ci porterà molto lontano. Intanto, è da apprezzare la grande professionalità che ha caratterizzato la nostra permanenza lontano da casa, seguendo un programma molto articolato che ci ha fatto respirare l’aria del grande ciclismo”.

Così Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo 1966 dopo i giorni trascorsi al seguito dei suoi ragazzi che hanno avuto modo di verificare le tecniche di allenamento e di crescita sportiva e agonistica di altre realtà. “Dopo i test funzionali – continua D’Aquila – i nostri si sono spostati ad animare, nel contesto di questo ritiro, una serie di allenamenti mirati che hanno consentito loro di testare la gamba e di capire sino a che punto c’è ancora da migliorare. Ringraziamo Auro Nizzoli, patron della Nial, per il sostegno che ci ha fornito e tutti coloro che credono in questo progetto che, passo dopo passo, o meglio pedalata dopo pedalata, sta prendendo sempre più forma. Come ripetiamo sempre, ci sono tutte le condizioni per fare bene e crescere il più possibile in tutti gli ambiti che è poi l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

