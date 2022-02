Modica. Concesso il finanziamento per la Gianforma – Margione

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha comunicato la concessione di un cospicuo finanziamento da 2.800.000 euro a favore del Comune di Modica per la regimentazione delle acque bianche e l’allargamento della Via Gianforma Margione. La richiesta era stata fatta, tra le altre, all’indomani dell’alluvione che flagellò il territorio modicano nel 2017. “Siamo soddisfatti del trattamento ricevuto dalla Protezione Civile – commenta il Sindaco – che ha riversato la maggior parte degli aiuti economici su Modica, il cui territorio era stato il più colpito da quell’ondata di pioggia mai vista. Grazie a questi fondi siamo riusciti a ripristinare molti dei danni causati dal maltempo mettendo in sicurezza delle situazioni molto pericolose che potevano portare a conseguenze ben più gravi. Abbiamo mitigato il rischio idrogeologico grazie ad un capillare lavoro di squadra e alla collaborazione tra uffici comunali e Protezione Civile. Per questo voglio ringraziare, a cominciare dal dirigente del Dipartimento, l’Ing. Cocina, tutti coloro i quali si sono spesi per l’ottenimento di questo risultato. Ora lavoreremo perché in tempi brevissimi possa concludersi l’iter burocratico e cominciare i lavori”.

