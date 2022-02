Modica. Da oggi domande aiuti per scoperture e interessi passivi

Da questa mattina alle 8 è possibile presentare domanda di accesso agli aiuti economici per tutte quelle imprese che hanno acceso finanziamenti. Tale manovra garantisce il pagamento degli interessi per qualsiasi tipo di finanziamento ed il pagamento degli interessi passivi per scoperture di fidi e anticipazioni di liquidità dovuti a consuntivo per l’anno 2021. Per presentare la domanda è sufficiente compilare il modulo che si trova nella home page del sito istituzionale del Comune di Modica. Possono presentarla tutte le imprese aventi sede, sia legale che operativa, nel territorio comunale. Le istanze dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo bandi.sviluppoeconomico.comune.modica@pec.it entro e non oltre le 23.59 di giorno 8 marzo 2022. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate prima o oltre i limiti temporali indicati. A tutti gli interessati si rende noto che la certificazione degli interessi passivi sui conti correnti e sulle scoperture sarà disponibile solo a partire dal primo di marzo negli istituti di credito.

