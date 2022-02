Ragusa. Online due bandi per l’utilizzo del Centro Commerciale Culturale

Il CCC “Mimì Arezzo” ha rappresentato un importante tassello nella riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro storico di Ragusa.

Con i suoi 160 eventi nei primi 5 mesi di vita e oltre 33 associazioni coinvolte, siamo soddisfatti dell’esito di questo primo periodo di avviamento ottenuto grazie agli sforzi dei nostri funzionari comunali, dei volontari coinvolti nella gestione e del coordinamento di Simone Digrandi, delegato alle politiche giovanili, e dell’Assessorato alla Cultura.

È però tempo di fare un ulteriore passo avanti. Per questo abbiamo proposto un affidamento in gestione di parte della struttura (sala riunione, aule studio, auditorium, chiostro, sala workshop e sala prove) affinché si possano sfruttare a pieno le potenzialità che il CCC ha già dimostrato, dando la possibilità, a chi vorrà mettersi in gioco, di farlo esplodere di vita e creatività.

Per riprendere in mano la nostra città bisogna che la comunità partecipi attivamente al processo di riappropriazione: compito dell’Amministrazione è creare le condizioni adatte e offrire opportunità. Il bando, disponibile sul sito del Comune, scadrà il 12 marzo 2022.

Fatta salva l’autonomia dell’Istituto Musicale Verdi, che nel CCC ha la nuova sede, resterà nella disponibilità comunale anche La Galleria, il polo espositivo del Centro Commerciale Culturale. Concluse le mostre a cura del Maestro Leone volute fortemente dall’Amministrazione Comunale, il polo espositivo è ora a disposizione di chi vorrà avanzare proposte di mostre e allestimenti entro il 4 marzo 2022. Anche in questo caso il bando è disponibile sul sito web comunale.

Gli interventi per potenziare il CCC non sono comunque conclusi: mentre si completano i lavori della Sala Prove/Radio, è stato pubblicato online il sito web www.cccragusa.it: una piccola vetrina tramite cui sarà possibile prenotare spazi, scoprire gli eventi, le news e tutte le opportunità che il CCC offre a chi vuole organizzare un’iniziativa e a chi vuole fruirla. Compilando il form ci si può inoltre iscrivere alla newsletter “Cosa fare a Ragusa” per restare informati su tutti gli eventi culturali in città.

Il sito comprende anche una sezione dedicata al percorso urbano di Carmelo Cappello che, partendo al CCC, procede attraversando Piazza San Giovanni e Piazza Matteotti.

