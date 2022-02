Cgil Ragusa. Serrata dell’autotrasporto lede diritti di altri lavoratori

“La protesta di alcuni padroncini e aziende dell’autotrasporto, se pur mossa da rivendicazioni legittime ed opportune, si esprime in modo sbagliato contro gli interessi e il reddito di altri lavoratori che pagano il prezzo della serrata.

Per questo condividiamo l’iniziativa dei Sindaci di Vittoria, Comiso, Santa Croce Camerina Ragusa e Acate i quali hanno intrapreso delle iniziative per risolvere il problema de blocco dei trasporti, micidiale per le attività produttive del territorio.”

E’ quanto afferma Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa in riferimento alla serrata messa in atto da operatori e aziende dell’autotrasporto le cui conseguenze ledono diritti primari di altri lavoratori.

“I lavoratori dell’autotrasporto da sempre pagano sul proprio lavoro il caro prezzo di un settore, commenta ancora Peppe Scifo, dove regna la competitività a ribasso e dove spesso molti costi ricadono sul lavoro, sui diritti e sulla sicurezza.

Il caro carburante e le bollette altissime per le famiglie stanno determinando un peggioramento generale delle condizioni di reddito di milioni di lavoratori.

Intervenga subito e concretamente il Governo per abbattere i costi del carburante e dell’energia che stanno aumentando gli ingressi di molte famiglie nella povertà.

I Governi degli Stati della UE devono provvedere ad un confronto con le grandi multinazionali del petrolio e delle materie energetiche, i cui profitti lievitano ogni giorno, per affermare il primato della politica e delle Istituzioni contro un mercato feroce che consuma vittime su larga scala. Sospendere subito le serrate e i blocchi, e mobilitiamoci per tutelare il lavoro e il suo valore sociale.”

Salva