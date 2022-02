70 anni. Frigintini passa da Noto a Modica

Ci si avvia a festeggiare i 70 anni del passaggio di Frigintini da territorio del Comune di Noto a quello di Modica.

La frazione agricola, infatti, apparteneva al territorio netino ma gli abitanti si lamentavano perchè anche per un certificato dovevano recarsi a Noto(all’epoca i mezzi erano una rarità e la distanza era notevole). Frigintini era distante da Modica appena 10 chilometri. “Mi padre Giovanni – racconta Salvatore Rando – cominciò a raccogliere le firme con un notaio, Il Sindaco di Noto aveva un figlio magistrato che lavorava presso il Tribunale di Modica. Ci fu di mezzo una lettera minatoria e mio padre fu arrestato e processato. Fu condannato proprio dal magistrato figlio del sindaco anche se poi, in appello, fu assolto perchè il fatto non sussiste, il Giudice figlio fu trasferito in Sardegna”.

Una legge regionale grazie al contributo dell’On. Romano destinò 20.000 ettari di terra a Modica e 7.000 a Ragusa (San Giacomo e una parte di Frigintini).

“Mio padre fu insignito a Cavaliere al merito della Repubblica”.

