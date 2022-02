Non vaccinati e sospesi. Rigettato ricorso dipendenti comunali di Ragusa

Il giudice del lavoro del Tribunale ha rigettato il ricorso presentato da tre dipendenti comunali di Ragusa, sospesi dall’ente civico della retribuzione nei mesi di novembre e dicembre perchè non vaccinati contro il covid. Gli interessati avevano di potere lavorare in smart working, ma la normativa non prevedeva questo privilegio. Oltre a rigettare il ricorso, i dipendenti comunali ragusani dovranno anche pagare le spese di lite per 2.700 euro. Per il giudice la questione di legittimità costituzionale, peraltro non sollevata nel ricorso, sarebbe “manifestamente infondata per le ragioni già espresse” anche dalla giurisprudenza costituzionale.

