Calcio, Promozione. Il Modica passa col Priolo a Siracusa

Il Modica vince l’anticipo di Promozione, battendo al “De Simone” di Siracusa (chiuso al pubblico per decisione del questore) il Priolo. Due gol nel primo tempo ed un rigore parato da Incatasciato al 18′ della ripresa, rappresentano la cartolina di questo due a zero importante per i ragazzi di Betta. Pronti, via. Al primo giro di lancetta fallo in area priolese su Kebbeh (foto) e l’arbitro assegna il penalty ai modicani. Dal dischetto si presenta Nicola Gatto che realizza. il raddoppio al 33′ arriva con il centravanti Kebbeh. Nel secondo tempo il calcio di rigore per i locali che il portiere rossoblù neutralizza.

Priolo – Modica 0 – 2.

