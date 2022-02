Pozzallo, sull’Ocean Viking ci sono 35 migranti positivi

Ci sono 35 migranti positivi al Covid 19 sull’Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Mediterranee, approdatavenerdì mattina al Porto di Pozzallo, con a bordo 247 extracomunitari.

E’ quanto emerge a seguito dei controlli sui passeggeri, tra cui 54 minori, effettuato dall’Asp di Ragusa. Dopo il triage sanitario i migranti, sono stati trasferiti nelle strutture dell’hotspot di Pozzallo mentre i minori non accompagnati andranno nella struttura di contrada Cifali nel comune di Comiso. Per i positivi al coronavirus, invece, è previsto un periodo di isolamento, in banchina a Pozzallo, infatti, si trova anche la nave quarantena “Azzurra”.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna ha ribadito “la necessità di inserire tra le priorità del Governo nazionale il problema dell’immigrazione”.

E nella notte fra venerdì e sabato sono stati salvati da una motovedetta della capitaneria di porto di Pozzallo, altri 94 migranti, tutti asiatici, che viaggiavano su un veliero in difficoltà a 20 miglia da Isola delle Correnti. Tra loro viaggiavano anche una quarantina di bambini. Anche loro sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo.

