Di società liquida si muore… di Domenico Pisana

In questo nostro mondo globale, stiamo diventando sempre più liquidi, senza identità e globalmente e politicamente corretti. Si avvera l’idea di società “liquida” di Zygmunt Bauman.

Secondo Bauman si vive una situazione di crisi in cui, mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Si perde il concetto di persona, si perde l’identità e la certezza del diritto e le uniche soluzioni per l’individuo senza punti di riferimento sono l’apparire a tutti costi e il consumismo. Vedo molto concreta, nel nostro tempo, questa teoresi, che mi induce a credere che il pensiero di Bauman si sia realizzato, e a dire che:

– Non importa se sei maschio o femmina, omosessuale, transessuale o bisessuale;

– Non importa se sei padre o madre, genitore uno, genitore 2, figlio;

– Non importa se hai una famiglia, una storia, dei nonni, un passato, un presente, un futuro;

– Non importa se sei laico o laicista, di destra, di centro o di sinistra;

– Non importa se sei credente o ateo, agnostico o sincretista;

– Non importa se sei cristiano, musulmano, indù, buddista, taoista, scintoista con una o senza religione;

– Non importa se sei credente praticante o non praticante, se preghi o non preghi;

– Non importa se sei soggetto di diritti e di doveri;

– Non importa se fai il male scambiandolo per bene o se nascondi il male dentro un apparente bene;

– Non importa se sei profugo, rifugiato che scappa dalla guerra, clandestino, affiliato, o esecutore di morte;

– Non importa se lavori o non lavori, se distruggi o costruisci;

– Non importa se sei single, coniugato, convivente o compagno;

– Non importa se hai idee, progetti, ideali o se non pensi a nulla né sogni;

– Non importa se avanza il bene o il male, la giustizia o l’ingiustizia;

– Non importa se taci o parli, se ascolti o urli, se piangi o ridi;

– Non importa se vivi o muori, se soffri o gioisci, cammini o stai fermo;

– Non importa se capisci o non capisci, se vedi o non vedi, se denunci o fai silenzio;

– Non importa se sei in guerra o in pace, in amicizia o inimicizia;

– Non importa chi governa e chi si oppone, chi dice il vero e chi il falso;

– Non importa lasciare qualcosa di sé agli altri o non lasciare nulla;

– Non importa ciò che sei, non importa ciò che fai, non importa ciò che dici, ciò che scrivi e ciò che doni;

Ci siamo liquefatti in una dissolvenza dove tutto è relativo, non esistono chiarezze e certezze valoriali e dove ognuno di noi è tutto e il contrario di tutto, il niente e il contrario di niente; dove tutti siamo contro tutti e contro tutto; e dove tutti siamo con tutti e con nessuno e dove tutti siamo uno nessuno centomila.

Chi vorrà riformare il mondo cominci da se stesso! (S. Ignazio di Loyola)

