Caterina Riccotti candidata a sindaco dì Scicli

Caterina Riccotti si candida a sindaco di Scicli. A pochi mesi alle elezioni amministrative, Italia viva, Partito socialista e Start Scicli sciolgono gli indugi e scelgono l’ex vice sindaco dell’attuale amministrazione comunale.

“Dopo aver a lungo partecipato a vari tavoli di confronto – dicono i tre partiti – abbiamo deciso di portare avanti scelte progettuali importanti per il futuro della città, giungendo ad una sintesi che riteniamo valida, coraggiosa e concreta: la candidatura a sindaco di Caterina Riccotti”.

”In questi ultimi mesi – i coordinatori di Italia Viva e del Partito Socialista – abbiamo chiesto con forza ai tavoli ai quali abbiamo partecipato la possibilità di svolgere le primarie, come scelta democratica per individuare il candidato sindaco di una coalizione progressista e di centro sinistra. In nessun tavolo c’è stata la reale volontà di cogliere la sfida delle primarie e, pertanto, abbiamo percorso la strada del confronto e del dibattito.

Un confronto che ci ha portato a trovare le ragioni dello stare insieme, condividendo una visione politica fatta di rinnovamento, condivisione e impegno, che ha portato ad individuare due donne che incarnano questa visione”.

Alla candidatura a sindaco di Caterina Riccotti è stato scelto di affiancare da subito la figura di Marianna Buscema in qualità di vicesindaco.

