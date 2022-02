“Stanziati fondi per contrastare disagio psicologico da Covid”

“La pandemia ha comportato un grave problema per la salute mentale della popolazione che necessita di risposte urgenti. Un primo passo significativo è rappresentato dall’approvazione nel decreto milleproroghe degli emendamenti che introducono il bonus psicologo.” Lo dichiara in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che spiega:

“Sono felice che il governo abbia accolto l’invito del parlamento a potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d’età della popolazione tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

A tal fine – prosegue la presidente – per il 2022 sono stati stanziati 20 milioni di euro. Metà di queste risorse verranno utilizzate per erogare un contributo dell’ importo massimo di 600 euro a persona, che sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone più svantaggiate. Saranno, dunque, esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro che presentano un ISEE superiore a 50.000 euro.

Parte dei fondi stanziati verrà utilizzata tra l’altro per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, così da offrire servizi efficienti di assistenza psicologica, accessibili a tutti i cittadini nelle diverse Regioni.

Inoltre, verrà dato impulso al rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, fasce di età che hanno particolarmente subito il disagio di questi due anni di pandemia. Su questo tema tutte le forze politiche avevano già mostrato grande sensibilità con l’approvazione di una risoluzione in Commissione Affari Sociali nei mesi scorsi.

Mi auguro che il bonus introdotto possa offrire a milioni di italiani una concreta risposta psicologica sul piano dell’ascolto e del sostegno.” Conclude Lorefice

Salva