Riqualificazione via Roma, FdI Ragusa: “Deluse le aspettative”

“Non ci aspettavamo certamente d’essere stupiti da effetti speciali, ma sulla riqualificazione di via Roma credevamo che l’Amministrazione comunale avrebbe illustrato qualcosa di più della sostituzione di qualche panchina e l’installazione di pensiline da box auto per il ponte”. Lo dichiara il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, commentando il progetto di intervento estetico su una piccola parte del centro storico, presentato ieri l’altro dal sindaco Cassì ai rappresentanti degli organi di informazione.

“Fino all’ultimo momento – continuano da FdI – abbiamo sperato, anzi, che per riqualificazione di via Roma si intendesse la parte della strada compresa tra corso Italia e la Rotonda Maria Occhipinti, azione che si attende da tempo insieme a una ragionata politica di recupero urbanistico di quella zona del Centro Storico. Speravamo fosse così anche in considerazione del fatto che l’Ente Comune, con interventi iniziati in epoca pre-grillina, ha speso e continua a spendere ingenti risorse per dotare la città di un teatro comunale riattando l’ex Cinema Marino e riteniamo che parallelamente alla ristrutturazione del Teatro della Concordia sia urgente un intervento di riqualificazione del quartiere Nord della città. Speravamo che durante quella conferenza stampa l’Amministrazione avrebbe messo a tacere, carte alla mano e una volta per tutte, chi sostiene che il Comune non ha ancora il Piano Particolareggiato dei Centri Storici, strumento indispensabile per avviare, finalmente, quella politica di recupero urbanistico citata poche righe fa e mai avviata da nessuno. Speravamo, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe speso energie e risorse per mettere in campo una strategia votata al rafforzamento della sicurezza nel Centro Storico, potenziando la videosorveglianza, attuando il protocollo sul Controllo di Vicinato, e non certamente installando delle panchine che “disincentivano il bivacco” (tra l’altro espressione orribile). Temiamo, anzi, che cambiare le panchine con delle soluzioni meno “comode”, insieme alla contemporanea trasformazione del ponte con aree a verde coperte da tettoia, non farà altro che spostare il problema di qualche decina di metri”.

“Ancora – aggiungono – dopo avere promesso in campagna elettorale la riapertura, anche parziale, della via Roma al traffico veicolare, così come era stato richiesto dai commercianti, il sindaco Cassì non solo ha disatteso tale istanza, ma per ben quattro anni non ha assunto alcuna iniziativa per rivitalizzare la strada, se non qualche isolato evento durante le festività natalizie con scarse ricadute sulle attività economiche che lì insistono. È nostra convinzione – aggiungono dal direttivo FdI – che un intervento di (discutibile) natura estetica su un piccolo tratto di una strada del centro storico, senza alcun coinvolgimento della cittadinanza con associazioni, enti e PARTITI politici, non può in nessun modo essere considerata una rivoluzionaria e lungimirante revisione strategica del centro storico. Piuttosto sembra solamente una tiepida mossa di propaganda che, come si è visto già dalle prime reazioni in città, non sembra aver incassato grande favore. Questa amministrazione continua a deludere le aspettative dei cittadini”.

“Fratelli d’Italia sta lavorando ad un progetto e a una idea di recupero del centro e della via Roma – concludono – che sarà alla base del programma elettorale per le prossime elezioni amministrative del 2023, prevedendo la riqualificazione urbanistica del centro storico, nuovi parcheggi e sistemi che favoriscano la socializzazione per indurre i cittadini a rivivere quella zona della città, perché una città senza un centro storico vivo e pulsante è come una persona senza anima”.

