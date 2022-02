Il Santa Croce Calcio cade sul più bello e la Nebros ringrazia

Ci si aspettava francamente di più dal Santa Croce dopo l’ottimo pareggio di domenica scorsa contro il Città di Siracusa e invece si è nuovamente materializzato l’incubo che tormenta da quasi una stagione la squadra, la società e i tifosi biancazzurri. Ieri al “Kennedy” si è rivisto il solito refrain, con i biancazzurri a condurre il gioco e gli ospiti con il minimo sforzo a fare propria la gara e a mettersi in saccoccia i tre punti. Questa volta però c’è da dire che la truppa di Lucenti non è stata così brillante come domenica scorsa, sicuramente a causa della brevità fra un incontro e l’altro che ha limitato la lucidità e la scioltezza delle giocate. Dopo un primo tempo scarso di emozioni si è alternato una seconda frazione dove il Cigno ha spinto con veemenza sull’acceleratore. Ci ha provato prima Valenti a fare gol, ma, il suo tiro è stato parato dal portiere ospite. Stessa sorte una punizione di Floridia che non ha avuto il buon fine e una serie infinita di corner che non hanno portato a nessuna realizzazione. La Nebros così ne ha approfittato e nell’ultimo giro d’orologio della gara ha capitalizzato al massimo un contropiede, beffando un Santa Croce che proprio non meritava una punizione così pesante. Mister lucenti a fine gara analizzava così la partita dei suoi uomini:

“Oggi non meritavamo proprio di perdere e stiamo qui a commentare una sconfitta che a mio parere è il frutto di un’annata balorda. Oggi la mia squadra non è stata all’altezza delle prestazioni precedenti, ma, questo era stato già preventivato, visto che abbiamo giocato in meno di tre giorni due gare. Non è una giustificazione, ma, la cosa che mi preoccupa principalmente è che cadiamo sempre negli stessi errori che ci condannano a sconfitte immeritate. Dobbiamo lavorare e cercare di crescere anche in queste situazioni, perché la vittoria manca oramai da tanto tempo e la rincorriamo senza mai raggiungerla. Domenica affronteremo in trasferta il Viagrande e dobbiamo cercare di affrontarlo nel miglio modo possibile”.

Domenica sarà nuovamente campionato e il Cigno dovrà affrontare l’insidiosa trasferta di Viagrande per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

Mister Lucenti ritroverà il difensore Guerra che ha appena scontato la squalifica e il fantasista Floridia che è stato fermo per degli acciacchi.

La gara si giocherà allo stadio Comunale di Viagrande e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere la gara sarà il signor Andrea Traini della sezione di San Benedetto del Tronto che sarà collaborato dai signori Andrea Varisano e Gaetano Florio della sezione di Agrigento.

