Il Modica Calcio in anticipo sabato con il Priolo Gargallo

Ultimo allenamento della settimana ieri pomeriggio per il Modica Calcio di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, che domani pomeriggio alle 17,30 sarà di scena al “Nicola De Simone” di Siracusa, dove i rossoblù saranno ospiti del Priolo Gargallo del neo allenatore Zarbano che ha sostituito in panchina Modicano.

Partita delicata per Musso e compagni, perchè contro una squadra giovane che gioca un buon calcio e nella finestra di mercato si è rafforzata con atleti di categoria per puntare a conquistare un posto nei play off.

La squadra di Giancarlo Betta è reduce dallo stop forzato di domenica scorsa, quando al “Vincenzo Barone” si doveva giocare il match della terza giornata con il Nuova Città di Gela FC, rinviato a causa di alcune positività nel gruppo squadra gelese. La gara tra i rossoblù e i gialloneri sarà recuperata mercoledì prossimo.

A Siracusa mister Betta dovrà rinunciare al capitano Ciccio Vindigni e ad Antonio Toscano entrambi squalificati, mentre il resto della rosa dovrebbe essere a disposizione del tecnico modicano, in quanto sia Natale Gatto, sia Santo Carpinteri approfittando della sosta forzata hanno recuperato dai piccoli acciacchi fisici rimediati nella gara di Coppa Italia con il Città di Canicattini.

“Quella di domani a Siracusa – spiega Giancarlo Betta – sarà una gara importante in prospettiva play off. Noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo e allo stesso tempo dosare le forze dal momento che saremo impegnati per un periodo ogni tre giorni tra campionato e Coppa Italia. Pensiamo a una gara alla volta e a fare bene in ognuna di questa. Il Priolo è una buona squadra, in settimana ha cambiato allenatore e si è rinforzata per puntare ai play off. Noi – conclude Betta – ci siamo preparati bene per questo impegno delicato e scenderemo in campo con la massima determinazione e il massimo impegno per cercare di portare a casa il successo ”.

Al “De Simone” la sfida tra Priolo Gargallo e Modica Calcio sarà diretta dal signor Fabio Caruso della sezione AIA di Palermo che sarà collaborato dagli assistenti Orazio Fazio e Manuele Finocchiaro della sezione di Acireale.

