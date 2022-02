Rincari di energia e materie prime. Cna commercio a confronto

Le difficoltà che stanno attraversando tutte le imprese del comparto al centro, martedì scorso, della riunione di insediamento dell’esecutivo territoriale di Cna Commercio Ragusa. Il presidente della categoria, Giovanni Migliore, oltre a ufficializzare l’insediamento dell’esecutivo, ha affrontato tutta una serie di problematiche che interessano le imprese del settore, tra cui quelle strettamente connesse alle difficoltà che stanno vivendo le aziende di fronte all’elevato costo dell’energia elettrica e del gas per non parlare degli sproporzionati aumenti del costo delle materie prime e dei prodotti da commercializzare. Le questioni sollevate nel corso del confronto, a cui hanno partecipato anche il presidente territoriale di Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, saranno riportate negli ambiti nazionale e regionale della confederazione così da contribuire ad attivare interventi specifici per cercare di arrivare a una risoluzione delle pesanti questioni emerse. In evidenza, altresì, anche i servizi professionali offerti dalla Cna che sono messi a disposizione degli operatori commerciali. Altro tema il recupero dell’immagine dell’operatore commerciale di un tempo legata alla professionalità tout court, che offre un servizio alla propria clientela, non solo concludendo una vendita, ma continuando a garantire una determinata assistenza e consulenza, oltre all’innovazione nei propri ambiti grazie al reperimento di prodotti sempre di alta qualità. Nel corso dell’esecutivo, si è discusso anche della crisi del settore già in atto da qualche anno, acuitasi con la pandemia, determinando la desertificazione commerciale di alcune aree urbane. Ecco perché si è proposto di avviare interlocuzioni con le amministrazioni locali per pianificare agevolazioni e incentivi di vario tipo che invoglino l’avvio di nuovi progetti imprenditoriali. Più in generale, la Cna si rende disponibile a una grande apertura nei confronti delle amministrazioni locali con cui avviare colloqui sulle tematiche in questione, fornendo, anche, suggerimenti specifici.

