Ragusa. Protesta della Coldiretti. Interviene il Sindaco Cassì

“Di fronte al Municipio, casa di tutti i ragusani, tanti lavoratori della terra hanno preso parte alla protesta di Coldiretti contro il caro energetico.

La folla in piazza, che anziché lavorare e produrre, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, oggi ha sentito la necessità di alzare la voce, dimostra quanto grave sia il problema. Tanta gente che non vuole di certo stare a sentire parlare del problema stesso, ma delle soluzioni: ognuno pensi a cosa può fare, nel suo territorio.

Noi siamo in Sicilia, una terra che ha le risorse per produrre ogni forma di energia: possibile che dobbiamo sempre dipendere dagli altri?

Questa crisi, prosegue Cassì, ci aiuti ad aprire la mente, a guardare a soluzioni strutturali, a realizzare gli impianti necessari.

Con tutto ciò che abbiamo a disposizione, il Comune di Ragusa darà sostegno al comparto, porterà avanti, come ha fatto, concreti sgravi tributari; ma intanto si lavori affinché tra un po’ di mesi tanti lavoratori non debbano perdere un altro giorno di lavoro per scendere in piazza a protestare contro gli stessi problemi.”

