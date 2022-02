Calcio. Il Frigintini vuole riscatto col Città di Avola

In attesa di conoscere la reale posizione di classifica, che avverrà al termine dei recuperi delle gare non disputate per il Covid –dovrebbero avere termine il prossimo 2 marzo-, i rossoblù del Frigintini calcio confidano sulle proprie forze per rimanere agganciate alle posizioni per l’ingresso nei play off. In ottica di tale impegnativo traguardo e dopo la sconfitta subita a Vittoria, che è stata metabolizzata e ritenuta ingiusta per la condotta di gara, il tecnico Stefano Di Rosa e suoi ragazzi hanno ripreso la preparazione in vista di un altro impegnativo confronto: quello con il città di Avola in programma domenica al “Pietro Scollo” con inizio alle ore 15. Alla ripresa si sono ritrovati tutti gli atleti che attualmente compongono la rosa, che si è notevolmente ridotta rispetto all’inizio della stagione. Allo stato attuale sono una ventina i calciatori che si allenano regolarmente e la novità più importante riguarda il reinserimento fra i disponibili di Damiano Buscema; che ha superato le visite mediche e dopo avere sostenuto allenamenti per quasi un mese ha deciso per rifare il tentativo di ritornare a giocare. Per chi non lo ricordasse, infatti, lo sfortunato atleta -che ha militato in categorie superiori- è fermo da due stagioni per dei problemi muscolari di cui non si riusciva ad individuarne la provenienza o la cura per superarli. Adesso sembra essere guarito e da qui la volontà di riprendere da dove –in un certo senso- aveva lasciato, cioè dal Frigintini calcio. Una disponibilità importante per il tecnico Di Rosa che molto probabilmente lo farà esordire già domenica anche se non per tutta la durata della gara. E non c’è dubbio che il centrocampo dei rossoblù può trarre sicuramente benefici dall’inserimento di un atleta dall’indiscusso valore tecnico –ha giocato nella Primavera del Torino- anche se al momento gli mancherà il ritmo della gara. Per il resto –come detto- sono tutti nella disponibilità dell’allenatore, che avrà –di conseguenza- problemi di abbondanza e dovrà valutare le caratteristiche degli avversari per proporre una formazione in grado di raggiungere l’obiettivo; che non si può nascondere è la vittoria.

