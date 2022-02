Modica. Consegnati i lavori per bretella Musebbi–Zona Artigianale

Sono stati consegnati questa mattina alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Linguanti, i lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra la Zona Artigianale e C.da Musebbi. La strada, finanziata da fondi ex Insicem, verrà realizzata in circa 60 giorni e unirà la zona dove insistono svariate aziende con l’importante arteria rappresentata da C.da Musebbi che porta, tra le altre, anche in direzione Rosolini e quindi autostrada. “La nascitura arteria – commenta l’Assessore Linguanti – rappresenterà una importante valvola di sfogo per il traffico in entrata e in uscita nella zona artigianale. Abbiamo scelto di impiegare in questo modo una parte dei fondi ex Insicem perché riteniamo la sua realizzazione strategicamente importantissima per le aziende che vi operano e per tutti gli automobilisti che vi transitano e che a breve avranno una opzione in più”.

