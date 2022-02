Opere idriche finanziate a Modica per quasi 2 milioni di euro

Nell’ultima seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono state finanziate opere per 6,3 miliardi, di cui 1,2 miliardi per la Sicilia. Fra questi alcuni progetti del settore idrico, categoria opere di adduzione, presentati dall’ATI Ragusa su progetti dei comuni di Ragusa, Modica, Santacroce e Giarratana per complessivi 5.433.000. Dei 9 progetti finanziati in provincia di Ragusa ben cinque riguardano nel dettaglio il territorio modicano. Le opere finanziate sono:

– Progetto di condotta di adduzione dalla sorgente “Cafeo” al serbatoio denominato “Costa del Diavolo” 1 500 000,00

– Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile (in lotto comunale adiacente al comando dei Vigili del Fuoco sito lungo la viabilità comunale, in lotto comunale sito lungo la via Denaro Papa, sito in lotto comunale nella traversa di viale della Costituzione ex S.S.) e relative opere sia per rendere l’impianto funzionale al sollevamento dell’acqua, che per tutelare la zona come previsto all’art. 94 del d.lgs.152/2006. Progetto per la realizzazione di condotta in ghisa di adduzione nel tratto compreso dal pozzo comunale adiacente al comando dei Vigili del Fuoco alla condotta di adduzione esistente sita nella strada comunale Torre Cannata Malvagia, nonché le opere necessarie per il sollevamento dell’acqua dal pozzo. Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona in Cda Gisirella, Vanella 71, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone Limitrofe. 146 000,00

– Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile (in lotto comunale adiacente al comando dei Vigili del Fuoco sito lungo la viabilità comunale, in lotto comunale sito lungo la via Denaro Papa, sito in lotto comunale nella traversa di viale della Costituzione ex S.S.) e relative opere sia per rendere l’impianto funzionale al sollevamento dell’acqua, che per tutelare la zona come previsto all’art. 94 del d.lgs.152/2006. 86 000,00

– Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile (in lotto comunale adiacente al comando dei Vigili del Fuoco sito lungo la viabilità comunale, in lotto comunale sito lungo la via Denaro Papa, sito in lotto comunale nella traversa di viale della Costituzione ex S.S.) e relative opere sia per rendere l’impianto funzionale al sollevamento dell’acqua, che per tutelare la zona come previsto all’art. 94 del d.lgs.152/2006. 81 000,0

– Progetto per la ricerca idrica di acque sotterranee per uso potabile (in lotto comunale adiacente al comando dei Vigili del Fuoco sito lungo la viabilità comunale, in lotto comunale sito lungo la via Denaro Papa, sito in lotto comunale nella traversa di viale della Costituzione ex S.S.) e relative opere sia per rendere l’impianto funzionale 95 000,00

