Ragusa-Catania, Campo: “Musumeci vuole fare da commissario o no”?

“Il presidente-commissario Musumeci vuole avviare concretamente la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania o preferisce speculare politicamente rallentando l’iter, giocando una partita di inutile ping-pong tra le parti o scaricando le sue paure e la sua incompetenza sul versante del governo nazionale e degli organismi statali?”: se lo chiede la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, di fronte ai ritardi dell’opera. “Mandare in gara l’autostrada è un compito che spetta al commissario Musumeci, che ha tutti i poteri straordinari e le leve di comando attribuiti per legge al suo ruolo. Se noi del Movimento 5 Stelle siamo parte in causa, perché ci siamo interessati sin dal primo momento a tutti i livelli, compresi quelli nazionali attraverso il sottosegretario Cancelleri, allora forse, per fugare ogni ombra di dubbio, dovrebbero essere le organizzazioni produttive del territorio e le amministrazioni locali a chiedere un definitivo chiarimento a Musumeci. La domanda è semplicissima: vuole svolgere il suo ruolo di commissario oppure no? Il Sud-est della Sicilia, che attende la sua prima autostrada, si aspetta una risposta chiara”, conclude Campo.

